Çanakkale'de Arpa Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde S.A. idaresindeki arpa yüklü kamyon, Hacıkasım rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

S.A. idaresindeki 10 PS 666 plakalı arpa yüklü kamyon, Hacıkasım rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
