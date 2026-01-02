Haberler

Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale'de A.N.A.'yı dolandırarak toplamda 4 milyon TL değerindeki altınlar ile 500 bin TL'yi alan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

ÇANAKKALE'de, A.N.A.'yı dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınlar ile banka hesabındaki 500 bin TL'yi alan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi. Dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL alınan A.N.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.B., H.A. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.B., H.A. ve C.Ö., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
