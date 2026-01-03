Haberler

Çanakkale Boğazı kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici bir süre durduruldu. Ayrıca, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri de iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü