Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı. Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlana feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı trafiği saat 12.20 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
