Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki hafta başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen bir soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim kurulu Başkanı Kemal Can jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ da ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakmıştı. İki haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Bu çerçevede yeni bir gözaltı haberi akşam saatlerinde geldi. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Yetkililer, Can'ın kolluk işlemlerinin İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda devam ettiğini bildirdiler.