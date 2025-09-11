Can Holding'e Yönelik Operasyonda 8 Gözaltı

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturmada suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında ise Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu.