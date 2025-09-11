Haberler

Can Holding'e Yönelik Operasyonda 8 Gözaltı

İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında bazı medya şirketlerine de el konuldu.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında ise Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere el konuldu.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
