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Çambaşı Kayak Tesisleri Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Ordu'daki Çambaşı Kayak Tesisleri, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenci ve ailelerin akınına uğradı. Tesislerde konaklama oranları yüzde 100'e ulaştı.

Ordu'da doğasıyla öne çıkan Çambaşı Kayak Tesisleri, yarıyıl tatilinde kayak tutkunları tarafından tercih edildi.

Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki tesislerde, öğrencilerin dün karnelerini alarak tatile girmesiyle ziyaretçi yoğunluğu başladı.

Doğayla iç içe kayak ve snowboard yapıp kızakla kayanlar, bungalov ve otellerde konaklayabiliyor.

Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Turan, gazetecilere, Çambaşı Kayak Tesisleri'nin tercih edilen merkezlerden olduğunu söyledi.

Turan, sezonun başlangıcından itibaren yoğunluk olduğunu belirterek, "Otellerin doluluk oranı bazılarında yüzde 100, bazılarında ise yüzde 90. Bu oranın altında konaklama tesisimiz kalmadı." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve diğer yetkililere teşekkür eden Turan, bu coğrafyada böyle bir tesisin olmasının önemine işaret etti.

Yarıyıl tatiline yönelik etkinlikler de gerçekleştirileceğini anlatan Turan, belli yaş grupları için kayak eğitimleri verildiğini kaydetti.

Giresun'dan kayak için tesislere geldiğini belirten Alperi Begüm Navgasın ise Karadeniz'de böyle bir tesisin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

8. sınıf öğrencisi Beril Ece Çarkçı da tatili değerlendirmek için ailesiyle tesislere geldiğini ifade ederek, "Eğleniyorum ve mutluyum. Doğasını çok güzel buluyorum." diye konuştu.

Tesis görevlilerinden Şenol Aksoy da okulların tatile girmesiyle yoğunluk yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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