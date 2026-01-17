ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'ı hedef aldı Açıklaması

ABD'de 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisinin bir ABD vatandaşını öldürmesinin ardından ülke çapındaki protestolar devam ederken California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalıştığını" savundu.

Demokrat Parti'de gelecek Başkanlık seçiminin en güçlü aday adaylarından biri olarak görülen Newsom, eyaletin San Francisco kentinde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ı doğrudan hedef aldı.

Newsom, ABD'deki şehirlerin sokaklarına Apaçi helikopterlerin indiğini ve maskeli görevlilerin sokaklarda gezdiğini vurgulayarak, "(Trump) Bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalışıyor. Minneapolis'te yaptıkları bir rezalet." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin "beyaz ırk üstünlüğünü" teşvik ettiğini savunan Newsom, "modern dünya tarihinde hiç görülmeyen türden yolsuzluk ve rüşvetin" olduğunu ifade etti.

Newsom, ABD'de "bir tür kırmızı alarm durumunun" olduğunu öne sürerek, "Eğer sesimizi çıkarmazsak cumhuriyetimizi kaybedeceğiz. Bu yüzden barışçıl bir şekilde protesto eden insanları alkışlıyorum. Cesur ve inançlı insanları alkışlıyorum." dedi.

ABD halkına, "neler olup bittiğine uyanmak için yalvardığını" dile getiren Newsom, "Bu şansımız var. Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu geri alabiliriz. Eğer görevimizi, yani halk egemenliğini yerine getirirsek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ama şu an daha fakiriz ve daha hastayız"

Newsom, Trump'ın ABD'yi "daha zengin ve daha sağlıklı" yapacağını belirtmesini hatırlatarak, "Ama şu an daha fakiriz ve daha hastayız." dedi.

İmalat sektöründe gelişimin "Trump'ın en büyük vaatlerinden biri" olduğunu belirten Newsom, buna rağmen ekonominin iş yaratma oranının 2003'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu savundu.

Newsom, Trump'ın başkanlığını "yıkıcı ve başarısız" şeklinde niteleyerek, yönetimin her konuda "haftalık olarak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Çin'e yaptığı ziyarette, 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara Kanada'nın getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldırdığını hatırlatan Newsom, Çin'in bölgedeki etkisinin artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.