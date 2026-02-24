Haberler

ABD'de California eyaleti, düzensiz göçmenlere destek için 35 milyon dolar fon ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

California eyalet yönetimi, düzensiz göçmenlere destek sağlamak için bütçeden 35 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Vali Gavin Newsom, bu fonun hayır kuruluşları aracılığıyla göçmen ailelere gıda ve hukuki destek sağlamak amacıyla kullanılacağını bildirdi.

ABD'de California eyalet yönetimi, düzensiz göçmenlere destek sağlamak amacıyla bütçeden 35 milyon dolarlık finansman ayıracağını duyurdu.

Fox News'un haberine göre, California Valisi Gavin Newsom, yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümetin göçmen aileleri hedef aldığını savundu.

Düzensiz göçmenleri desteklemek için sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiklerini belirten Newsom, eyalet bütçesinden ayrılan 35 milyon dolarlık fonu düzensiz göçmenler için kullanacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, finansman, hayır kuruluşları aracılığıyla göçmen ailelere gıda yardımı, hukuki destek ve diğer çeşitli desteklerin sağlanması için kullanılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
CHP kurultay ve İBB davalarının birleştirilmesi talebine ret

Gözlerin çevrildiği iki davada birleştirme talebi reddedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler