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ABD merkezli siber güvenlik şirketi Calif, yapay zeka yardımıyla dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Java programlama dilinde ciddi güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, OpenAI'ın geliştirdiği GPT-6 Cyber yapay zeka modeli kullanılarak Java'nın bellek yönetimiyle ilgili sistemlerinde "Java4Shell" adı verilen güvenlik açığının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Söz konusu güvenlik açığının, siber saldırılarda Java sistemlerine uzaktan erişerek istenmeyen komutlar çalıştırılmasına imkan tanıyabileceği belirtildi.

Şirketin, açığın giderilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Five Eyes" istihbarat ittifakındaki ilgili kurumlar ve Google ile Microsoft gibi teknoloji şirketleriyle koordinasyon sağladığı aktarıldı.

Calif'in kıdemli araştırmacısı Bruce Dang, Java'yı "modern ekonominin atan kalbi" olarak nitelendirerek güvenlik açığının neredeyse tüm büyük şirketleri etkileyebileceğini vurguladı.

Bankalar, hastaneler, havacılık sektörü, teknoloji şirketleri ve kamu kurumları tarafından yaygın olarak kullanılan Java programlama dili ve geliştirme platformu, Fortune 500 listesindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ı tarafından kullanılıyor.

Kaynak: AA