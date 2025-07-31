Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan Spor Tesislerini Ziyaret Etti

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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulunarak, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde takip etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçedeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kapalı spor salonu, gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu ve semt sahasını ziyaret etti.

Tesislerde devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
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