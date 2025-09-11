Haberler

Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan Esnafı Ziyaret Etti
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi ve yerel ticaretin güçlenmesine yönelik destek mesajı verdi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan, ilçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, yerel ticaretin güçlenmesi ve esnafın desteklenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
