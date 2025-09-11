Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan Esnafı Ziyaret Etti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan, ilçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, yerel ticaretin güçlenmesi ve esnafın desteklenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.