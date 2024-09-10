Çaldıran Kaymakamı Jeotermal Serayı İnceledi
Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede kurulan jeotermal serada incelemelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsa Karayakar ile birlikte seraya giden Bakan, üretim ve pazarlama konuları hakkında bilgi aldı. Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan, bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.
Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede 2016'da 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal serada incelemelerde bulundu.
İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsa Karayakar ile seraya giden Bakan, üretim ve pazarlama konuları hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan, bereketli sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.