Çaldıran Kaymakamı Jeotermal Serayı İnceledi

Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçede 2016'da 34 bin metrekare alana kurulan jeotermal serada incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsa Karayakar ile seraya giden Bakan, üretim ve pazarlama konuları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan, bereketli sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.