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Çaldıran Kaymakamı Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Çaldıran Kaymakamı Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve fikir alışverişinde bulundu. Bakan, esnafın durumu ve ilçedeki ticari hayat hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Azerbaycan Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Bakan, sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe sakinleriyle de sohbet eden, önerilerini not alan Bakan, bu tür ziyaretleri sürekli yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye önem verdiğini dile getiren Bakan, "Esnafımızın durumu, ilçedeki ticari hayatı ve sektörün sorun ve geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı da ziyaret ederek taleplerini dinliyoruz. Her zaman esnaf ve halkımızın yanındayız. Bütün esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel

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