Çad'da Akaryakıt Deposunda Yangın: En Az 200 Yaralı

YAOUNDE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çad'ın doğusundaki Vaday eyaletinin başkenti Abeşe'de bulunan büyük bir akaryakıt deposunda salı gecesi çıkan yangında 200'den fazla kişi yaralandı.

Çad Başbakan Yardımcısı Limane Mahamat'ın da aralarında bulunduğu hükümet yetkilileri, çarşamba günü yangının meydana geldiği bölgeye gitti. Yetkililer ayrıca, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vaday eyaleti sağlık yetkilisi Abdulmahmud Chine, hükümet heyetine yaptığı açıklamada, olayda yaralanan 206 kişinin farklı sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını, 53 kişinin ise tıbbi gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Mahamat, yerel yetkililere kent içindeki tüm akaryakıt depolarının 10 gün içinde kent sınırları dışına taşınması talimatını verdi.

