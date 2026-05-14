Haberler

Çad'da Akaryakıt Deposunda Yangın: En Az 200 Yaralı

Çad'da Akaryakıt Deposunda Yangın: En Az 200 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çad'ın Vaday eyaletinin başkenti Abeşe'de bir akaryakıt deposunda çıkan yangında 200'den fazla kişi yaralandı. Yangının ardından hükümet yetkilileri bölgeyi ziyaret etti ve yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

YAOUNDE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çad'ın doğusundaki Vaday eyaletinin başkenti Abeşe'de bulunan büyük bir akaryakıt deposunda salı gecesi çıkan yangında 200'den fazla kişi yaralandı.

Çad Başbakan Yardımcısı Limane Mahamat'ın da aralarında bulunduğu hükümet yetkilileri, çarşamba günü yangının meydana geldiği bölgeye gitti. Yetkililer ayrıca, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vaday eyaleti sağlık yetkilisi Abdulmahmud Chine, hükümet heyetine yaptığı açıklamada, olayda yaralanan 206 kişinin farklı sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını, 53 kişinin ise tıbbi gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Mahamat, yerel yetkililere kent içindeki tüm akaryakıt depolarının 10 gün içinde kent sınırları dışına taşınması talimatını verdi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Onana'ya şok: Seni istemiyoruz
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Kazakistan'dan anlamlı jest! Bu nişan ilk kez Erdoğan'a verildi
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak