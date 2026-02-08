Haberler

Polatlı Sobacılar Kalaycılar Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda seçim

Polatlı Sobacılar Kalaycılar Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda seçim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polatlı Sobacılar Kalaycılar Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda Cabbar Çepur, başkanlığa tekrar seçildi. Çepur, üyelerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve teknolojik yeniliklere adaptasyon için çalışacaklarını açıkladı.

Polatlı Sobacılar Kalaycılar Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cabbar Çepur, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Polatlı Belediyesi Güldeste Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde Cabbar Çepur, güven tazeledi.

Çepur, yaptığı konuşmada, Polatlı ve üyelerinin hizmetinde olacaklarını belirterek, "Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması, teknolojik yenilikleri yakalamaları ve kamuyla olan işlerini kolaylaştırmak için çalışacağız." dedi.

Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz ise ilçede birlik ve beraberlik içerisinde, esnaf ile odaların her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Çepur'un başkanlığındaki yönetim kurulunda Recep Sönmez, Adem Karaarslan, Yener Çelik, Hasan Cenk Polat, Bülent Çelen ve Oğuzhan Uslu yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek