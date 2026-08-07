BYD Avustralya'da İkinci Sırada

KANBERRA, 7 Ağustos (Xinhua) -- BYD'nin Avustralya'nın Kanberra kentindeki otomobil galerisi, 6 Ağustos 2026.

Avustralya'da yeni elektrikli araçlar son üç aydır otomobil satışlarının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD temmuz ayında da Toyota'nın ardından Avustralya'nın en çok tercih edilen ikinci otomobil üreticisi konumunu korudu. BYD temmuz ayı boyunca ülkede 7.857 adet yeni araç sattı.

Temmuz ayı satışlarıyla birlikte BYD'nin 2026 yılında Avustralya'daki toplam yeni araç satışı 60.192 adede ulaştı. Bu, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 27.962 adetlik satışa göre yüzde 115 oranında bir artışa işaret ediyor. (Fotoğraf: Zhang Na/Xinhua)

Kaynak: Xinhua