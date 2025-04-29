BYD, Kamboçya'da Elektrikli Araç Montaj Fabrikasının İnşaatına Başladı

PUNOM PEN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, pazartesi günü Kamboçya'da kurmayı planladığı otomobil montaj fabrikasının inşaatına başladı.

Kamboçya Kalkınma Konseyi tarafından pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve konseyin Birinci Başkan Yardımcısı Sun Chanthol'un fabrikanın temel atma törenine katıldığı belirtildi. Fabrika, ülkenin güneybatısındaki sahil eyaleti Preah Sihanouk'ta bulunan Sihanoukville Özel Ekonomi Bölgesi'nde kurulacak.

Chanthol, montaj fabrikasının, Kamboçya-Çin işbirliğinin özellikle Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Chanthol, "BYD şirketinin Kamboçya'daki varlığı, Çinli yatırımcıların Kamboçya'nın iş ve yatırım ortamına duyduğu güvenin göstergesidir" dedi.

Kamboçya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na göre BYD, Kamboçya'daki en popüler elektrikli araç markası konumunda. BYD'yi Japonya'nın Toyota ve ABD'nin Tesla markaları takip ediyor.

Bakanlık, Kamboçya'da 2024'te bir önceki yıla kıyasla 313 adet artışla toplam 2.253 elektrikli aracın tescil edildiğini ifade etti.

Bakanlık, tescil edilen elektrikli araç sayısını 2030 yılına kadar 30.000'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.