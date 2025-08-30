BYD, 2025'in İlk Yarısında Güçlü Kar ve Gelir Artışı Sağladı

SHENZHEN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD, 2025'in ilk yarısında güçlü kar ve gelir artışı kaydettiğini açıkladı.

Shenzhen merkezli şirket, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 371,28 milyar yuan (yaklaşık 52,3 milyar ABD doları) gelir elde ettiğini ve hissedarlara ait net karın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,79 artışla 15,51 milyar yuana yükseldiğini bildirdi.

BYD, araçlar ve ilgili ürünler dahil olmak üzere otomotiv sektörünün şirketin ana büyüme motoru olmaya devam ettiğini, ancak mobil telefon bileşenleri ve montaj hizmetlerinden elde edilen gelirlerin düştüğünü belirtti.

Şirket, yılın ilk yarısında Ar-Ge yatırımlarını yüzde 53,05 artırarak toplam 30,88 milyar yuana çıkardı.

BYD ayrıca, NEV satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,04 artışla 2.145.954 adede ulaşmasıyla güçlü bir satış büyümesi kaydettiğini duyurdu.