Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde Başlıyor

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri, 17-19 Ekim tarihlerinde Büyükler Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak. Yarışlarda dereceye giren sporcular, final yarışlarına katılma hakkı kazanacak.

Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları, Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Büyükler Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak.

17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, nehirde oluşturulan doğal parkurdaki 6 kulvarda gerçekleştirilecek.

Yarışların ilk gününde yapılacak eleme müsabakalarında dereceye giren sporcular, final yarışlarına katılmaya hak kazanacak.

