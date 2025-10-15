Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde Başlıyor

Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları, Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Büyükler Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak.

17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, nehirde oluşturulan doğal parkurdaki 6 kulvarda gerçekleştirilecek.

Yarışların ilk gününde yapılacak eleme müsabakalarında dereceye giren sporcular, final yarışlarına katılmaya hak kazanacak.