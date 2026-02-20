Haberler

Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile gerçekleştirdiği ziyarette Büyükkılıç, şehrin sanayi ve teknolojiye dönük yatırım ve faaliyetlerine ilişkin istişareler gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bakan Kacır'a misafirperverliği ve kentin projelerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
