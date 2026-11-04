Büyükkılıç, KASKİ'de 2026 yatırımları ve 2027 programını değerlendirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek 2026 yılı yatırımları ile 2027 yılı yatırım programını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki belediye hizmetlerini yerinde incelemek ve gelecek dönemin projelerini değerlendirmek amacıyla kurum ziyaretlerini sürdüren Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Toplantıda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısına yönelik mevcut ihtiyaçlar ile 2026 yılında gerçekleştirilen yatırımlar ve 2027 yılı yatırım programı değerlendirildi.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 2026 yılında gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 2027 yılı projelerinin de planlandığını belirtti.

Şehrin her noktasındaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, "2026 yılı yatırımlarını gururla izledik. 2027 yılı yatırımlarını da gözden geçirmek suretiyle şehrimizin gerek içme suyu gerek yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını en verimli, en sağlıklı şekilde hayata geçirmek için değerlendirmemizi yaptık. 2026 yılı için teşekkür ettik, 2027 ile ilgili planlamamızı gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

KASKİ'de işlemlerini gerçekleştirmek üzere kuruma gelen vatandaşlarla da buluşan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra 185 Çağrı Merkezi'ne geçen Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen telefonlara cevap verdi.

Büyükkılıç, iletilen sorun ve taleplerin ilgili birimlerce değerlendirilmesi ve çözüm sürecinin takip edilmesi talimatını verdi.

Kaynak: AA