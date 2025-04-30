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Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti

Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesindeki yeni hizmet binasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve esnafa bereketli kazançlar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacılar Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, belediye personeline kolaylık dileyerek, yeni binanın da hayırlı olmasını temenni etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a misafirperverliği için teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu güzel bölgeye elbette ilçe belediye başkanımız Bilal kardeşimiz yatırımlarını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bağlamında bizim de desteklememiz gereken ve projelerle burayı yaşanabilir ve cazibe merkezi olarak kabul edilecek konuma getirmek amacıyla KASKİ'miz ile elektrik şirketimizle ya da diğer birimlerle ilgili yapılacak yatırımlar konusunda değerli kardeşlerimizi dinliyoruz. Ona göre de yol alıyoruz. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bu güzel ilçemizde bulunmaktan keyif aldığımızı da böylece paylaşmak istiyorum."

Özdoğan da Hacılar ilçesine katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Öte yandan Büyükkılıç, ilçe esnafına bereketli kazançlar dileyerek, talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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