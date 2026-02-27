Türk ve Kırgız iş dünyası Bişkek'te iftarda buluştu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk iş dünyasının stratejisinin, Kırgız halkıyla birlikte kazanmak ve büyümek olduğunu söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk-Kırgız ortaklığındaki özel bir sigorta şirketi tarafından düzenlenen iftar programı, iş insanlarını, Türkiye mezunlarını, öğretmenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

Programda katılımcılara hitap eden Büyükelçi Ökem, Türk yatırımcıların Kırgızistan'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ökem, Türk iş dünyasının stratejisinin, Kırgız halkıyla birlikte kazanmak ve büyümek olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin temelinde yerel ortaklarla kurulan dayanışmanın yattığını vurgulayan Ökem, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli dayanak noktalarından biri finans sektörüdür." dedi.

Ökem, iftar programını organize eden şirket mensuplarına teşekkür ederek, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Kırgız ezgilerin seslendirildiği programda, iftar sofrasında konuklara geleneksel yemeklerin yanı sıra Türk şerbeti ikram edildi.