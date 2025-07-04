Büyükelçi Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera'ya güven mektubunu sundu

CAPE Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera'ya güven mektubu sundu.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Lilongve'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle Büyükelçi Dicle, Cumhurbaşkanı Chakwera'ya güven mektubunu takdim etti.

Chakwera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileterek, kendisinin bölgesel barış ve istikrar konularındaki güçlü liderliğini takdir ettiğini belirtti.

Türkiye ile Malavi arasındaki ilişkilerin tarihi bağlara dayanan dostane temellere sahip olduğunu vurgulayan Chakwera, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ve özellikle bölgedeki rolünü önemsediklerini ifade etti.

Chakwera, ikili temasların artırılıp, siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini arzu ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malavi'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Büyükelçi Dicle de iki ülke arasında başta eğitim ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda işbirliği beklentisini vurgulayarak, Türkiye'nin tarım ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde de ortak projelerin geliştirilmesine açık olduğunu belirtti.

Dicle, Malavi ziyareti kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanı Nancy Tembo ve Enerji Bakanı İbrahim Matola ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin halihazırda Malavi'de büyükelçiliği bulunmuyor. Malavi Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliğine akredite bulunuyor.