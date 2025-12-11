Haberler

Adliyeden Altın ve Gümüş Çalan Şüphelinin İngiltere'ye Kaçma Girişimi

Adliyeden Altın ve Gümüş Çalan Şüphelinin İngiltere'ye Kaçma Girişimi
Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri yayımlandı. Çift, İngiltere'ye gitmek üzere havalimanında yakalandı.

Ayşe GÜREL/ Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte İngiltere'ye gitmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13'e yükselmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Haberler.com
title