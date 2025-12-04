Haberler

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasının soyulmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındığı olayla ilgili gözaltına alınan K.D. tutuklandı. Emanet bürosunda çalışan E.T.'nin kaçması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda kasaların boş olduğu ve hırsızlığı K.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli K.D. tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan kasalardan sorumlu memur K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli K.D'nin "zimmet" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
