Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına ait emanet bürosunda yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu savcı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırdı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilerek E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verilirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı E.T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan şüpheli K.D. işlemleri için emniyete götürülürken emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

Emanet büroda halen incelemenin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli K.D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında adliyede çalışan özel güvenliğin de tanık olarak dinlendiği, şüphelilerin kullandığı telefonların HTS kaydının istendiği ve kamera çalışmasının halen devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
