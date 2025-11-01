Haberler

Büyük Xiangshan Köprüsü Tamamlandı

Güncelleme:
Guangdong eyaletinin Zhongshan şehrinde bulunan Büyük Xiangshan Köprüsü, 31 Ekim 2025'te tamamlandı. 880 metre ana açıklığa ve 1.776 metre toplam uzunluğa sahip köprü, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki ana kentler arasındaki bağlantıyı güçlendirecek.

GUANGZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhongshan şehrinde bulunan Büyük Xiangshan Köprüsü'nün inşaat alanı görülüyor, 31 Ekim 2025.

Zhongshan'ın doğu dış çevre otoyolunun önemli bir projesi olan Büyük Xiangshan Köprüsü cuma günü tamamlandı.

Ana açıklığı 880 metre ve toplam uzunluğu 1.776 metre olan bu büyük köprü, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki ana kentler arasındaki bağlantıyı daha da kolaylaştıracak. (Fotoğraf: Wang Ruiping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
