Büyük Türk Dünyası Kurultayı Samsun'da Gerçekleştirildi

Samsun Milletler Topluluğu Derneği tarafından "Büyük Türk Dünyası Kurultayı" gerçekleştirildi.

Canik ilçesindeki Doğupark'ta düzenlenen programda, şifalı pilav ikramı ve Türk dünyası müzik dinletisi sunumu gerçekleştirildi, mehter takımı marşlar seslendirdi.

Samsun Milletler Topluluğu Derneği Başkanı Bedirhan Can, etkinliğin kültürel dayanışmayı artırmak, geleneksel değerleri yaşatmak ve Türk dünyasında ekonomik ve sosyal iş birliklerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Türk dünyasının önündeki engellerin artık kalkması gerektiğini dile getiren Can, "Birbirini 500 yıl boyunca zorlamış Avrupa ülkeleri aralarında birlik kurabiliyorsa, bin yıl boyunca aynı coğrafyaya birlikte hükmetmiş Türkler de artık birlik kurmalıdır. Sınırlar kalkmalı, kardeş kardeşiyle kucaklaşmalıdır." dedi.

Samsun'da ilk kez düzenlenen kurultaya Türk dünyasından da katılımcıların geldiğini anlatan Can, "Büyük Türk Dünyası Kurultayı ile Türk dünyasındaki ve Türkiye'deki kardeşlerimizi kaynaştırmak, ticari ilişkileri geliştirmek, turizm hareketliliğini artırmak istiyoruz. Türk dünyasının ortak bir paydada birleşebilmesi için ilerleyen süreçte kıymetli devlet büyüklerimizin de katılımıyla belki Avrupa Birliği benzeri bir yapının temelini atmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasından ve Türkiye'nin farklı illerinden dernek temsilcilerinin katıldığı etkinlik, yarın sona erecek.