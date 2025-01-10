Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2024 yılında çekilen önemli fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy verdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayyıldız, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Zaman kırığı" fotoğraflarını seçen Vali Ayyıldız, "Günlük Yaşam" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Muhteşem gece" ve "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
img

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.