Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayyıldız, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Zaman kırığı" fotoğraflarını seçen Vali Ayyıldız, "Günlük Yaşam" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Muhteşem gece" ve "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.