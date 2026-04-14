Bursa'da meyve ağaçlarının çiçek açtığı bahçeler dronla görüntülendi

Bursa'da meyve ağaçlarının çiçek açtığı bahçeler dronla görüntülendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve ağaçları çiçek açarken, çiftçiler rekoltelerini artırmak için ilaçlama çalışmalarına başladı. Bu yıl don olaylarının yaşanmaması çiftçileri umutlandırıyor.

BURSA Ovası'nda ilkbaharın gelişi ile doğa canlandı, meyve ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve yeşilin tonlarına bürünen Uludağ'ın eteklerindeki meyve bahçeleri dronla görüntülenirken; zirai don olmadığı için rahat nefes alan çiftçi, ilaçlama çalışmalarına başladı.

İnegöl ilçesi, ilkbaharın gelmesi ile beyaz ve yeşilin tonlarına büründü. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Çeltikçi ve Deydinler mahallelerindeki görüntüler, yağlı boya peyzaj tablosunu aratmazken, Türkiye'nin önemli meyve ihracat merkezlerinden biri olan İnegöl'de ilkbaharın gelişi ile hummalı çalışma başladı. Şeftali ve armut ağaçları başta olmak üzere meyve ağaçlarında rekoltenin düşmemesi için ilaçlama çalışması yapıldı. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

'BU SENE GÜZEL BİR REKOLTE BEKLİYORUZ'

Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını söyleyen İnegöl Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, üreticilerin hasat sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Geçen sene iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş vardı, çiçeklenme olmadı. Çiçeklenme olduğunda da don olayı oldu ve rekolte düşüktü. Bu yıl şu ana kadar bir don olayı olmadı, çiçeklenme oldu. Arılar da bu sırada çok güzel çalıştı, döllenme, tozlanma olayını gerçekleştirdi. Bu sene güzel bir rekolte bekliyoruz. Bu rekolte olursa üreticiler olarak, gerekli bakımları yaptıktan sonra güzel bir hasat yapıp, milletimize ve ülke ekonomisine destek vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'HEM İLAÇLAMA HEM İHRACAT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI'

İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu da hasat sezonunun bereketli olacağına işaret ederek, "Bu yıl don olayları yaşanmadı. Yağışlar istediğimiz ve çiftçimizin mutlu olacağı seviyelerde. 2026 yılı hasat sezonunun bol ve bereketli olacağına inanıyoruz. Bu yıl bölgemizdeki yağışlar ve iklimsel denge, meyve ve sebzelerde bolluk olacağına işaret. Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler nedeniyle ihracatta istediğimiz hedefe ulaşamadık. Ancak bu aylarda hem tarımsal ilaçlama çalışmalarını başlatırken hem de ihracat odaklı çalışmalarımız başladı. 2026 yılı tüm çiftçimize bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim

Kriz masasında sürpriz isim
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

Linçlere isyan etti! Melis İşiten: Bunu normalleştiremiyorum

İsyan etti! Melis İşiten: Bunu normalleştiremiyorum