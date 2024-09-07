Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'ndan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde gıda zehirlenmesi ihtimali

SULTANLAR Ligi ekibi Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın evinde ölü bulunan Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in (28) ön otopsisinde, gıda zehirlenmesi ihtimalinin olduğu belirlendi. Pankreasında kanama da tespit edilen voleybolcunun ölümünde zorlama olmadığı anlaşıldı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ağustos ayında, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki apartmandan 3 ayrı daire kiraladı. Bursa'ya geldiği ilk günlerde yaşadığı uyum sorunu nedeniyle uyku ilacı alan Lopez, geçen hafta çarşamba günü idmana katıldıktan sonra, aynı apartmanda kaldığı takım arkadaşı olan Julia Szczurowska ile evlerinin yakınındaki restoranda, mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici 2 hap içen Porto Rikolu voleybolcu, evine gidip, saat 23.00 ile 00.00 arasında arkadaşlarına mesajlar gönderdi.

Pilar Marie Victoria Lopez, geçen perşembe idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri evine gitti. Kapı açılmayınca çilingir çağıran görevliler içeri girdiklerinde, sporcuyu yatakta, hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Pilar Marie Victoria Lopez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin evde yaptığı araştırmada, intihar, uyuşturucu kullanma ve cinayet şüphesine ise rastlanmadı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Ülkesinde en fazla sevilen sporcular arasında bulunan Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, geçen pazartesi ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere uçakla Porto Riko'ya gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali ortaya çıktı. Pankreasında kanama tespit edilen Lopez'in ölümünde zorlama olmadığı anlaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Denizhan KARAHANCI Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,