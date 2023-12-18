Bursa'daki terör saldırısı sanıklarının yargılandığı davada karar açıklandı

Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in eşi Şenay Yiğit'in vekilleri ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Duruşmada, yargılamanın başında dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu tanık olarak dinlendi ve yakalandıklarında "Yaşasın MLKP" diye bağırdıklarını inkar eden Dilek Arsu ile Seda Baykan'ın görüntüleri izlendi.

Müşteki avukatları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Mehmet Mustafa Uzkar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Tüm sanıklar için "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 353'er yıl, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 10'ar yıl hapis cezasına hükmeden heyet, Seda Baykan ile Dilek Arsu'yu ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar için "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Öte yandan hüküm açıklanırken "Yaşasın partimiz MLKP" şeklinde slogan atmaya başlayan Seda Baykan ile Dilek Arsu'nun SEGBİS bağlantısı kesildi.

İddianameden

Kentte 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykan ve Dilek Arsu ile Mehmet Mustafa Uzkar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanarak tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, patlamadan hemen sonra ivedilikle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tespiti amacıyla yoğun bir araştırmaya başlandığı, özellikle çevrede bulunan kamera görüntülerinin incelendiği ve sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin araştırmalar yapıldığı aktarılarak, "Patlamayı Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG" silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu HBDH terör örgütünün üstlendiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Seda Baykan ve Dilek Arsu'nın saldırı için keşif yaptıkları sırada Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hücre evinde patlamaya neden olan el yapımı patlayıcıyı hazırladıkları, saldırıdan sonra izlerini kaybettirdiklerini düşünen sanıkların başka eylem arayışına girdikleri ve bu amaçla İzmir'de eylem yapmaya karar verdikleri anlatılmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ekinde, iki kadın teröristin patlama öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri yer almıştı.

Yargılama sürerken Cebrail Gündoğdu'nun avukatı, 8 Mayıs'ta görülen duruşmada müvekkilinin İzmir'de devam eden davası ile bu davanın dosyasının Gündoğdu yönünden İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulunmuştu. Talep kabul edilerek sanığın dosyası tefrik edilmişti.