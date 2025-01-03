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Bursa'da üniversite öğrencileri Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor

Bursa'da üniversite öğrencileri Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor
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Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor.

Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor.

Kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrenciler için hizmet veren kampta, gençlerin serbest zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri, gelişimlerine katkıda bulunmak ve kayak sporunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haftada 2 dönem, 3 gün süreyle devam edecek kampın ilk dönemine 60 üniversite öğrencisi katılım sağladı. Ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kayak ekipmanı temininin ücretsiz sağlandığı kamp dönemince kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra kayak eğitimi de veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 13 öğrenci yurdu, 6 gençlik merkezi, kayak branşında başarılı olan sporcular ve kaymakamlıklar aracılığıyla belirlenen gençler Uludağ Gençlik Kampı'na katılabiliyor. Sezon sonunda yaklaşık 2 bin gencin kış kampından yararlanması hedefleniyor.

Milletvekili Ahmet Kılıç, gençlerle buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Uludağ Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla Bursa'da misafir edilen üniversite öğrencilerinin Uludağ'da ağırlandığını söyledi.

Kılıç, gençler için düzenlenen bu kampın örnek nitelikte olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün gençlerimizin donanımlı hale gelmesiyle alakalı gösterdiği tüm gayreti bir kez daha burada gördük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin memnuniyetini dinledik, o da bizim için ayrı bir güzellik oldu. İnşallah gençlerimizi her anlamda en iyi noktalara taşımak için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin onların yarınlarında hayatlarını aydınlatacak önemli detaylar olarak görüyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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