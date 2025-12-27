Haberler

Oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki iş yerine sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde oto yedek parça dükkanında çıkıp bitişiğindeki plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir oto yedek parça dükkanında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, her iki iş yerinde de zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
