Bursa'da Motosiklet Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'da meydana gelen zincirleme motosiklet kazasında 19 yaşındaki Refik Fırat Bozkurt hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı kazada, motosikletlerin yarıştıkları iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da yarıştıkları iddia edilen 3 motosikletin çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazada durumu ağır olan Refik Fırat Bozkurt (19), kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyreden Emirhan E. (19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Berat G.'nin (17) kullandığı 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde ilerleyen Muhammet Habip T.'nin (19) sürdüğü 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Yarıştıkları iddia edilen motosikletler çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi. 3 motosikletli ile yanlarında bulunan Fatih K. (15), Refik Fırat Bozkurt (19) ve Yusuf K. (15) yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Refik Fırat Bozkurt kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
