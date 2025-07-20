Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'da Meyve Sebze Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan bir meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen yangın, tesiste hasara sebep oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolören Mahallesi'ndeki bir kooperatife ait meyve sebze paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
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