Bursa'da Lodos Açık Hava Pazarını Vurdu

Bursa'da Lodos Açık Hava Pazarını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle açık hava pazarındaki çadırlar ve tezgahlar devrildi. Meteoroloji, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 54 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde kurulan açık hava pazarındaki çadırlar ve tezgahlar devrildi.

Kentte öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodosun hızı 54 kilometreye kadar ulaştı. Hayatı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle açık hava pazarlarındaki tezgah ve çadırlar devrildi. Pazarcıların devrilen çadırları uçmaması için tuttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lodosun akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları çatı uçması ağaç devrilmesine karşı dikkatli olmalarını için uyardı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi

Erdoğan'ın danışmanından DEM Partili Bakırhan'ı küplere bindiren çıkış
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Onlara verdiği isim dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.