Bursa'da Lodos Açık Hava Pazarını Vurdu

BURSA'da, saatteki hızı zaman zaman 54 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde kurulan açık hava pazarındaki çadırlar ve tezgahlar devrildi.

Kentte öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodosun hızı 54 kilometreye kadar ulaştı. Hayatı olumsuz etkileyen lodos nedeniyle açık hava pazarlarındaki tezgah ve çadırlar devrildi. Pazarcıların devrilen çadırları uçmaması için tuttuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lodosun akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıklayan Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları çatı uçması ağaç devrilmesine karşı dikkatli olmalarını için uyardı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,