Haberler

Ortağı olduğu kereste fabrikasında akıma kapılıp öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'deki bir kereste fabrikasında, tomrukları taşıyan vincin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 32 yaşındaki Mahmut Memiş hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kereste fabrikasında tomrukları taşıdığı vincin elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan iş yeri ortağı Mahmut Memiş (32) hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. İş yeri ortağı Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı. İşçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Memiş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

Transfer resmen açıklandı! Milli yıldız Fenerbahçe'de
''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt

''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna verdiği yanıt bomba
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

Transfer resmen açıklandı! Milli yıldız Fenerbahçe'de
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı