Ortağı olduğu kereste fabrikasında akıma kapılıp öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kereste fabrikasında tomrukları taşıdığı vincin elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan iş yeri ortağı Mahmut Memiş (32) hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Muratbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. İş yeri ortağı Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı. İşçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Memiş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),