Bursa'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonla gümrük kaçağı 70 cep telefonu ve 235 usb kablo ele geçirildi. Üç iş yeri sahibi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda 70 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda 3 iş yeri sahibi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, iş yerlerinde yapılan aramalarda 70 gümrük kaçağı cep telefonu ve 235 usb kablo ele geçirdi.
Kaçakçılık faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel