Telefonla aradığı çifti 2 milyon TL dolandıran şüpheli, tutuklandı

Bursa'da polis ve savcı olarak kendini tanıtan dolandırıcı, telefonla aradığı yaştaki çifti korkutup, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Polis, şüpheliyi yakaladı ve tutukladı.

Olay, 14 Nisan'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. (80) ile eşi N.T.'yi (59) telefonla arayan kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları' yalanıyla korkuttu. Bir şüpheli, E.T.'yi yönlendirip adliyeye gitmesini sağladı. Evde yalnız kalan N.T.'nin yanına giden şüpheli, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 adet Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saatini alıp, ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayın çiftin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.B. (40) olduğunu belirledi. H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
