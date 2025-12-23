Haberler

Çeyiz mağazası açılışında izdiham

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çeyiz ürünleri satan yeni bir mağaza açılışında, kepenklerin açılmasıyla birlikte on binlerce kişi mağazaya akın etti ve izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BURSA'da çeyiz ürünlerinin satıldığı bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte onlarca kişi mağazaya akın ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yeni açılan çeyiz mağazasının önünde sabah erken saatlerden itibaren bekleyenler, kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Onlarca kişi aynı anda içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

