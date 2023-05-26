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Bursa'da Borç Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Öldürüldü

Bursa'da Borç Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Öldürüldü

Güncel Haberler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu Onur Başar hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan, Onur Başar'ın yaşamını yitirdiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Başar'ın arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldiği ve H.D.'nin de arasında olduğu diğer şüphelilerle bir süre tartıştığı görüldü. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken, Başar'ın vurulması ile şüphelilerin kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. Mehmet İNAN/BURSA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

kavga Bursa Güncel Haberler

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