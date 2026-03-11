Haberler

Burhanettin Bulut'tan "Emekli İkramiyesi" Tepkisi: 4 Bin Lirayı Müjde Diye Sunmak, Emeklinin Aklıyla Alay Etmektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, emekli bayram ikramiyelerinin 14 Mart itibarıyla yatırılacağını “müjde” olarak duyurmasına ilişkin olarak, “Milyonlarca emeklinin pazara, markete gidemez hale geldiği; kira, fatura ve gıda fiyatlarının katlandığı ülkede 4 bin lirayı müjde diye sunmak, emeklinin aklıyla alay etmektir” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapmayan Erdoğan, ikramiyelerin 14 Mart'ta yatırılacağını müjde diye duyurdu. Milyonlarca emeklinin pazara, markete gidemez hale geldiği; kira, fatura ve gıda fiyatlarının katlandığı ülkede 4 bin lirayı müjde diye sunmak, emeklinin aklıyla alay etmektir" ifadelerine yer verdi.

