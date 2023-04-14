Burdur Gençlik Merkezi'nde Depremzedelere İftar Verildi

Burdur'da depremzede ailelere hayırseverlerin desteği ile iftar verildi. İftar programına Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik, Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, gönüllü gençler ve depremzede aileler katıldı. İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Burdur Gençlik Merkezi'nde kentte misafir edilen depremzede ailelere iftar verildi.

Hayırseverlerin desteği ile düzenlenen iftara Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik, Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, gönüllü gençlerle depremzede aileler katıldı. Osmanlı Mehter Derneği İlahi Grubu'nun ilahi dinletisinin ardından konuşan Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, Ramazan ayının Kahramanmaraş merkezli depremlerin gölgesinde geçtiğini söyledi. Aksoy, Cenabı hak bize böyle felaketler bir daha yaşatmasın. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin dedi.

İftar Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile son buldu.