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Burdur'da 'Yılın Ahisi' Ödülü 83 Yaşındaki Mehmet Örtel'e Verildi

Burdur'da 'Yılın Ahisi' Ödülü 83 Yaşındaki Mehmet Örtel'e Verildi
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Burdur'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında, 57 yıldır saat tamirciliği yapan 83 yaşındaki Mehmet Örtel, 'Yılın Ahisi' ödülünü aldı. Etkinlik, esnaf ziyaretleri ve törenle devam etti.

Burdur'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 57 yıldır saat tamirciliği mesleğini sürdüren 83 yaşındaki Mehmet Örtel'e "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar ve esnaf odalarının başkanları, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Sipahi, kapalı pazar yerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ahilik kavramının dünyada eşi benzeri bulunmayan, Türk kültürüne özgü önemli bir birikim olduğunu söyledi.

Ahiliğin sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırladığını ifade eden Sipahi, "Ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir." dedi.

Törende, "Yılın Ahisi" seçilen Karamanlı ilçesinde 57 yıldır saat tamirciliği mesleğini sürdüren 83 yaşındaki Mehmet Örtel'e kaftan giydirerek, plaketi verildi.

Buse Nur Kahraman, "yılın kalfası", Ramazan Enes Atasoy ise "yılın çırağı" seçilerek, ödülleri takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcı Faruk Ekiz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, esnaf, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel

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