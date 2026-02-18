Haberler

Burdur'da OSB çalışmaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarının 2026 yılında hızlanacağını açıkladı. Ayrıca, Batı Burdur Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını duyurdu.

BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarına hız vereceklerini söyledi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile basın toplantısı düzenledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Keyik, "2026 yılında 2'nci Organize Sanayi Bölgesi alan genişletme çalışmalarımıza hız vereceğiz, bunun yanı sıra Gölhisar, Çavdır ve çevresinin ortaklaşa kullanabileceği Batı Burdur Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kentin batı ilçelerinde tarım, hayvancılık ve turizme yönelik çalışmaların devam edeceğine değinen Keyik, ara elaman yetiştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Keyik, ekimde yapılacak seçimde ekibi ile yeniden aday olacağını söyledi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay