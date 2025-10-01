Burdur'da Kireç Ocağında İşçilere Karbonmonoksit İhbarı

İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Burdur Valiliği, şeker fabrikasının kireç ocağında çalışan 7 işçinin karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "01.10.2025 günü saat 10.40 sıralarında, Burdur Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde gerçekleştirilen vana değişimi esnasında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır" denildi.