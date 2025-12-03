Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi
Burdur'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan gümrük kaçağı 109 elektronik eşya ve çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olarak değerlendirilen, 109 elektronik eşya, 6 bin 245 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 cep telefonu aksesuarı, 6 tablet, 13 kamera, 5 dron, 39 akıllı saat, 2 kaynak makinası, para sayma makinesi, 6 projektör ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.