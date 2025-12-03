Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi

Burdur'da jandarma ekiplerince gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olarak değerlendirilen, 109 elektronik eşya, 6 bin 245 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 cep telefonu aksesuarı, 6 tablet, 13 kamera, 5 dron, 39 akıllı saat, 2 kaynak makinası, para sayma makinesi, 6 projektör ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.